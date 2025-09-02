Объявлен шорт-лист номинации "Современная русская проза" премии "Ясная Поляна"

В длинный список номинации в 23-м сезоне вошли 22 произведения русскоязычных писателей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Короткий список номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна" объявил председатель жюри, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого и праправнук писателя Владимир Толстой в Музее-усадьбе Л. Н. Толстого во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"С трепетом мы объявляем короткий список в номинации "Современная русская проза". В него вошли шесть произведений русскоязычных авторов", - сказал он.

В этом году в список вошли "Белград" Нади Алексеевой, "Катехон" Сухбата Афлатуни, "Трезвый гусар" Ильи Бояшова, "Ветер Трои" Андрея Дмитриева, "Запасной выход" Ильи Кочергина и "Фаюм" Евгения Кремчукова. О книгах во время торжественного объявления шорт-листа рассказали писатели Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов и Владислав Отрошенко.

В длинный список данной номинации в 23-м сезоне вошли 22 произведения русскоязычных писателей, среди которых Владимир Березин, Вера Богданова, Эдуард Веркин, Дина Рубина и другие. Всего было подано 179 произведений.

О премии

Ежегодная литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной литературы. Жюри выбирает художественные произведения в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". С 2023 года премия "Ясная Поляна" выбирает лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации "Личность".

Номинация "Пропущенные шедевры" отмечает произведение мировой литературы, не замеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Премия вручается переводчику текста на русский язык. Также в рамках премии вручается специальный приз "Выбор читателей". Обладателем приза становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования. Голосование проводится среди произведений короткого списка главной номинации премии - "Современная русская проза". На данный момент премия "Ясная Поляна" является одной из самых крупных ежегодных литературных премиях России.