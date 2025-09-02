Выставка резидентов первого сезона "Московских мастерских" откроется 8 сентября

В проекте приняли участие 40 художников, они создали более 220 работ в разных техниках

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "Предисловие", которая станет итогом четырехмесячной работы художников-резидентов первого сезона проекта "Московские мастерские", откроется в столице 8 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

"Выставка "Предисловие" посвящена моменту, предшествующему началу истории, и погружает зрителя в пространство ожидания нового этапа. Экспозиция исследует энергию недосказанности и переходного состояния, стирая границы между реальностью и сновидениями <...>. Любой желающий сможет посетить мероприятие и посмотреть на 60 картин <...>. При желании можно будет приобрести картины и посетить экскурсию по мастерским", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что начальной точкой экспозиции выступит зона "Приглашение в неизвестное", в которой будет выставлена работа "Ковер" художника-резидента Артема Ляпина, выполненная с помощью тиснения на бумаге и ее копчения. Далее посетители попадут в зону "Лес" с текстильной инсталляцией "Экология самости" художницы-резидента Анастасии Бариновой, выполненный из полупрозрачной ткани с силуэтами деревьев и фигурками людей и насекомых из керамики. Также здесь можно будет увидеть "Обитель мастеров иллюзий", в которой художница-резидент Диана Некрасова представит картины "Сон, в котором не было тебя", выполненные акриловыми красками на бумаге и холсте, в которых показывает свой внутренний мир, и другие работы.

Гости смогут также пообщаться с художниками и посетить мастерские. Вход на мероприятие свободный, с обязательной предварительной регистрацией. После окончания выставки художники-резиденты планируют продавать свои работы, а также выставлять их в галереях и на онлайн-платформах.

В рамках первого сезона "Московских мастерских" на протяжении четырех месяцев художники бесплатно работали в столичных мастерских, в проекте приняли участие 40 художников, они создали свыше 220 работ в разных техниках. Проект также стал крупным образовательным хабом - практико-ориентированный курс "Арт-практикум" прошли 450 начинающих художников, где их научили превращать творческие идеи в убедительные предложения и презентации для потенциальных кураторов, организаций и фондов.