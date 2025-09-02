Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Минске с 26 по 27 сентября, зрителям покажут документальные фильмы о специальной военной операции, в том числе премьеру - "Донбасс. Без права голоса". Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. "Зрителям покажут шесть документальных фильмов о специальной военной операции. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов", - рассказали организаторы.

Откроется фестиваль премьерой RT "Донбасс. Без права голоса". "Герои ленты - журналисты из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены в "демократических государствах", - говорится в сообщении. В программу второго дня фестиваля войдут фильмы "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.

Помимо кинопоказов, состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой станут генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн. В рамках деловой программы состоится круглый стол "Преступления киевского режима", участником которого станет посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Ирака, Ирана, Италии, Палестины, Сербии, Словакии, США, Франции и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.