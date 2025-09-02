Концертная серия начнется 3 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр дополнил репертуар сентября серией из восьми концертов с музыкой Родиона Щедрина. В память о нем на сценах театра в течение всего месяца будет звучать его музыка, сообщила пресс-служба Мариинки.

Концертная серия начнется в среду, когда под управлением Валерия Гергиева прозвучит первая часть русской литургии для хора а капелла "Запечатленный ангел".

"Театр посвятит памяти Родиона Щедрина исполнение его сочинений, во всем многообразии представленных в нашем репертуаре: оперы "Не только любовь" (5 сентября), "Мертвые души" (12 сентября), "Очарованный странник" (22 сентября), "Боярыня Морозова" (23 сентября), "Лолита" (25 сентября), "Левша" (29 сентября), а также литургия "Запечатленный ангел" (28 сентября)", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в последние годы жизни композитора Мариинский стал настоящим домом Щедрина - репертуар театра украшает уникальная коллекция названий: балеты "Конек-горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", оперы "Мертвые души", "Очарованный странник", "Левша", "Боярыня Морозова", "Рождественская сказка", "Не только любовь", "Лолита", а также многочисленные симфонические сочинения, в том числе "Поэтория", "Запечатленный ангел", "Приключения обезьяны".

Ежегодно в Мариинском проходит фестиваль ко дню рождения Щедрина, в течение сезонов выпускаются абонементы, посвященные его творческому наследию, и сам композитор неоднократно бывал на всех сценах Мариинского театра. "Мы благодарны за годы, проведенные вместе", - заключила пресс-служба от имени всего коллектива.