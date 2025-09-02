На фестивале "RT. Док: Время наших героев" покажут фильмы о Донбассе

Один из фильмов называется "Открытые сердца. Челябинск - Донбассу", он снят сотрудниками ГТРК "Южный Урал"

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Документальные фильмы, снятые в Донбассе сотрудниками челябинских телекомпаний ГТРК "Южный Урал" и ОТВ, покажут в рамках Международного фестиваля документального кино "RT. Док: Время наших героев", который будет проходить в Челябинске с 4 по 6 сентября. Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

"Очень важно сегодня особенно для молодежи понимать, знать исторические факты, правду о том, что происходило и происходит в Донбассе, как Челябинская область может помочь и помогает в восстановлении Донбасса. <…> Будут два фильма, которые сняты нашими авторами", - сказала Анфалова-Шишкина.

По ее словам, один из фильмов называется "Открытые сердца. Челябинск - Донбассу" снят сотрудниками ГТРК "Южный Урал". Кинолента повествует о 10 героях, которые были в Донбассе, привозили туда гуманитарную помощь, проводили восстановительные работы.

Анфалова-Шишкина рассказала, что другой документальный фильм челябинских авторов "Донбасс: Вторая жизнь" снят сотрудниками телекомпании ОТВ. В нем показано, как жители Челябинской области восстанавливают подшефные территории (Волновахский район, город Ясиноватая).

С 4 по 6 сентября в Челябинской области состоится Международный фестиваль документального кино "RT. Док: Время наших героев", где в параллельной программе будет представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне в Донбассе. В основную программу фестиваля войдут 14 лент о Донбассе (три ленты будут показывать впервые). Фестиваль будет проходить в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.