Первой премьерой нового сезона станет спектакль Евгения Закирова "Строитель Сольнес"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представил планы на новый 39-й сезон. В числе премьер - спектакли по мотивам произведений Генрика Ибсена, Федора Достоевского и Карела Чапека, сообщил художественный руководитель ШДИ заслуженный артист РФ Игорь Яцко.

Новые имена в репертуаре "Школы драматического искусства" были названы на сборе труппы, передает корреспондент ТАСС. На нем присутствовала и директор ШДИ Ольга Соколова. "39-й сезон обещает баланс художественных интересов, репертуарное разнообразие, ориентированное на критерии зрительского спроса, широкую географию гастролей и насыщенный ритм организационно-творческой деятельности", - отметила она.

Первой премьерой нового сезона станет спектакль Евгения Закирова "Строитель Сольнес" - его покажут уже 30 сентября в зале "Манж". В основе - одноименная пьеса норвежского драматурга XIX века Ибсена. Главную роль в постановке сыграет Яцко. "Это очень личная работа, во многом - сочинение, но в своей сути она следует пьесе. Несмотря на трагический конец, в пьесе есть ощущение радости, торжества человеческого духа, духа строителя, покорителя вершин и просто интересного человека, прожившего насыщенную жизнь", - охарактеризовал заслуженный артист РФ пьесу Ибсена.

Другие премьеры

На январь 2026 года запланирована премьера постановки Натальи Николаевой: театральную интерпретацию повести Федора Достоевского "Белые ночи" представят в зале "Тау-зал". Репертуар ШДИ также пополнит работа Глеба Черепанова - он поставит фантастическую пьесу чешского писателя XX века Карела Чапека "Средство Макропулоса". Премьера намечена на июнь 2026 года. В главных ролях - Ольга Баландина и Максим Маминов.

Кроме того, в марте 2026-го "Школа драматического искусства" выпустит премьеру спектакля "Эва скучает без путешествий": пьесу для этой работы написала современный драматург Мария Симонова. Режиссером выступает Дмитрий Кириченко. Постановку покажут в "Тау-зале", главную роль в ней исполнит заслуженная артистка РФ Людмила Дребнева.

В сезоне 2025/2026 работу над новым спектаклем начнет и сам художественный руководитель ШДИ: Игорь Яцко готовит спектакль "Федра". В его основу ляжет одноименная трагедия французского драматурга XVII века Жана Расина. Премьера постановки состоится в юбилейном 50-м сезоне.

Гастроли ШДИ

В сезоне 2025/2026 труппу "Школы драматического искусства" ждут гастроли в разные города России. Так, 20 сентября спектакль "Моя жизнь" примет участие в Международном театральном фестивале "На родине А. П. Чехова" в Таганроге. А 21 сентября зрители Ростова-на-Дону смогут увидеть "Душечку" на сцене Ростовского академического молодежного театра. Этот спектакль также покажут 28 сентября и 5 октября - на Открытом театральном фестивале моноспектаклей и дуэтов "Свой/Svoy 2025" в Екатеринбурге и на XVII Международном фестивале "Камерата" в Челябинске.

10 октября в рамках Международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи" артисты ШДИ представят в Липецке постановку "Василий Теркин", а 30 ноября другой спектакль театра, "Турандот", отправится на ХХII Международный фестиваль "Мост дружбы", который пройдет в Йошкар-Оле.

В апреле 2026-го планируется участие Челябинского государственного драматического "Камерного театра" и "Школы драматического искусства" в федеральной программе "Большие гастроли". Весной также состоятся обменные гастроли с Кинешемским драматическим театром: на сцене ШДИ будет показан "Маскарад" Кинешемского театра, ШДИ же привезет в Кинешму спектакль "Идеальный муж".

В июле 2026 года на XVII Театральном фестивале "Премьера одной репетиции" в Тольятти будет показана постановка ШДИ "Граф Нулин". Кроме того, летом 2026-го "Школа драматического искусства" продолжит сотрудничество с Брестским академическим театром драмы имени Ленинского комсомола Белоруссии.

Новые выставки

В заключение сбора труппы были анонсированы и новые художественные выставки. Так, сезон 2025/2026 открывает проект "Попов": он посвящен Игорю Попову - сооснователю театра, художнику-сценографу спектаклей заслуженного деятеля искусств Анатолия Васильева, одному из авторов архитектурного проекта здания театра на Сретенке, 19. Выставка приурочена к премьере постановки "Строитель Сольнес".