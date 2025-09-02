Во время открытия гостей ждал театральный перформанс в стиле "Комедия дель арте"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Музей Московского художественного театра представил в Зеленом фойе театра выставочный проект "Играть! Антракт!", посвященный пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош", которая открывает 128-й сезон МХТ имени А. П. Чехова. Во время торжественного открытия гостей ждал театральный перформанс в стиле "Комедия дель арте", передает корреспондент ТАСС.

"Пьеса о Мольере, которая была сочинена автором специально для Художественного театра, - пьеса с непростой судьбой, ведь первый спектакль по ней во МХАТе репетировался несколько лет, а снят был в 1936 году после семи представлений. <…> В дальнейшем "Кабала святош" появилась в афише Художественного театра только в 1988 году", - напомнили в музее.

Открытие сезона будет ознаменовано спектаклем, который состоится 4 сентября. В главной роли выступит народный артист РФ, художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский. "Выставка погрузит посетителей в мир театрального закулисья с его манящей таинственностью и художественным беспорядком. Сквозной станет тема масок, которые присутствовали в постановках пьесы Михаила Булгакова во МХАТе", - подчеркнули в музее.

Гости театра смогут увидеть эскизы художников Петра Вильямса, Андриса Фрейбергса, Юрия Харикова, Николая Симонова и Игоря Чапурина (последние двое - создатели сценографии и костюмов к премьере нового сезона). Кроме того, в экспозицию вошли сценические костюмы и реквизит. Особое место занимают личные вещи Михаила Булгакова и его посмертная маска из фондов Музея МХАТ.

"Как сказано у Шекспира: "весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль". В театре жизнь часто воспринимается как игра, а театр становится жизнью. Только, правда, в театре бывают антракты, а в жизни - нет. Приходится беспрерывно играть от начала до самого конца и по ходу действия примерять маски разных персонажей. Надевают свои маски и герои Михаила Булгакова, причём иногда кажется, что эти маски прирастают к их лицам, так что персонаж забывает, где заканчивается игра и начинается он сам. Об этой двойственности театра нам и хотелось поговорить", - заключил заслуженный артист России, директор музея МХАТ Павел Ващилин.