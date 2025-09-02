Юбилей 90-лет со дня рождения Валентина Гафта отметили в "Современнике"

Артист являлся актером театра более 50 лет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вечер памяти в честь 90-летия народного артиста РСФСР Валентина Гафта "Не прощаемся!.." прошел на Основной сцене столичного театра "Современник", передает корреспондент ТАСС.

С 1969 по 2020 год Валентин Гафт являлся актером театра. Среди его наиболее известных ролей - Городничий в "Ревизоре" по комедии Николая Гоголя, Хиггинс в "Пигмалионе" по пьесе Бернарда Шоу, Рахлин в "Коте домашней средней пушистости" по пьесе Владимира Войновича и Григория Горина. В 2001 году дебютировал в "Современнике" в качестве режиссера.

На вечере деятели культуры и искусства поделились воспоминаниями из своей жизни, связанными с поэтом и его творчеством, процитировали эпиграммы, написанные им, а артисты труппы театра "Современник" зачитали со сцены фрагменты из прозы мастера. Российский музыкант, народный артист РФ Александр Розенбаум сыграл композицию "Минное поле (Посвящение В. Гафту)", а также исполнил акапельно, по его словам, одну из любимых песен поэта - "Вечернюю застольную".

Постановкой вечера занималась художественный руководитель театра "Практика" и главный режиссер РАМТа Марина Брусникина. Продюсером стал генеральный директор театрального агентства "Арт партнер" Леонид Роберман.

В мае 2025, в память о Гафте, Роберман учредил конкурс эпиграмм, пригласив к участию студентов театральных высших учебных заведений и начинающих деятелей сцены. "Мне захотелось сделать еще что-то, что было в моих силах, из того, чего я не успел сделать при жизни [Гафта]. Я понял, что могу сделать следующее: с благословения Ольги Михайловны [Остроумовой] мы объявили первый конкурс эпиграмм имени Валентина Гафта", - поделился Роберман со сцены.

В завершении вечера он и вдова Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова объявили победителей конкурса. Они зачитали эпиграммы призеров перед собравшимися гостями, а также вручили им дипломы победителей и книги Валентина Гафта с иллюстрациями Михаила Шемякина.

Артисты о Гафте

"Бывают люди, отмеченные Богом, я отмечен Гафтом", - сказал со сцены актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник. Он заметил, что несмотря на то, что у него нет званий заслуженного или народного артиста РФ, у него есть звание "отмечен Гафтом". "Если заметил он, значит, ты не зря занимаешься этой профессией", - поделился Ярмольник.

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра "Современник", Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков вспомнил, что Гафт был очень требовательным к окружающим, себе и конкретно к нему. "Бывало, он ко мне подходил и говорил: "Володич, я плохо сыграл, давай еще дублик". Я отвечал: "Мне пленки не жалко на вас, вы сделали это прекрасно, но давайте еще", - сказал Машков. По его словам, Гафту были присущи "истина страстей и правдоподобие чувств в предлагаемых обстоятельствах".

Актер театра, кино, театральный режиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Гармаш сейчас играет роль Городничего из комедии Николая Гоголя "Ревизор" на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Со сцены актер отметил, что в своей интерпретации героя, много обращался к тому, как его исполнял Гафт. "Мне хотелось сыграть именно в такой концепции, именно так, как играл и понимал эту роль он. От того, что я очень хорошо его знал и помню до сих пор, я просто счастлив. Мне кажется, что он меня слышит", - сказал Гармаш.

Артисты неоднократно упоминали вдову поэта Ольгу Остроумову в своих монологах, называя ее "удивительной женщиной", в которую Гафт был бесконечно влюблен.

Об актере

Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году выпустился из Школы-студии МХАТ. Работал в Московском драматическом театре, Ленкоме, Театре сатиры, Театре имени Моссовета. С 1969 года служил в труппе театра "Современник". Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.