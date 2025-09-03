Выступление пройдет в сопровождении солистки музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Фестиваль китайской культуры пройдет в Санкт-Петербурге и Москве, его площадками станут Новая сцена Мариинского театра (11 сентября) и Основная сцена Малого театра (15 сентября). Перед публикой двух городов выступит китайская труппа боевых искусств "Лун Юнь", основанная в 2006 году известным актером, режиссером, продюсером, мастером боевых искусств Джеки Чаном, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"Одиннадцать бойцов труппы "Лун Юнь" чтят сущность боевых искусств, выражая через них свои чувства и представляя кунг-фу как уникальное мастерство. На выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге труппа представит программу "Одиннадцать воинов", - говорится в сообщении.

Спектакль состоит из пяти действий, раскрывающих суть боевых искусств: "Оружие", "Душа", "Мастерство", "Тишина" и "Праздник". Постановка расскажет историю кунг-фу - от истоков учения до самых изысканных современных техник. "В совершенстве владея различными видами китайских искусств, труппа демонстрирует, насколько глубоко принципы кунг-фу укоренены в культуре их страны", - отметили в министерстве.

Выступление труппы пройдет в сопровождении солистки музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан (признано правительством Китая организацией по охране нематериального культурного наследия на национальном уровне), лауреата многочисленных конкурсов и стипендий Чжан Лу (гуцинь).

Труппа "Лун Юнь" приняла участие в сотнях шоу и снялась в десятках фильмов. За последние три года они выступили более чем в 60 странах.

Фестиваль китайской культуры входит в программу Годов культуры России - Китая и станет украшением мероприятий XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, добавили в министерстве. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры РФ и "Росконцерта".