Событие пройдет с 10 сентября по 30 ноября 2025 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Стекло: живая/неживая материя" будет представлен в выставочном зале культурно-выставочного комплекса "Ботанические оранжереи" в музее-заповеднике "Архангельское" в Московской области с 10 сентября по 30 ноября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Художественное стекло входило в сферу эстетических предпочтений князя Н. Б. Юсупова-старшего (1751-1831), что стало причиной организации в Архангельском собственного хрустального завода (1814-1827)", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что предприятие функционировало как творческая лаборатория, где мастера искали свой стиль и обеспечивали имение стеклянными изделиями. Им на помощь приходили крестьянские дети с художественными способностями.

В пресс-службе поделились, что граф Сергей Строганов также стремился к подобным целям, создавая в 1825 году школу для детей разночинцев и крепостных, одаренных в рисовании. В 1912 году пути его училища пересеклись с князьями Юсуповыми: директор Николай Глоба создал Совет училища, председателем которого стал князь Ф. Ф. Юсупов. В 1914 году княгиня Зинаида Юсупова открыла в Архангельском филиал училища. В 1926 году, в эмиграции, Глоба при поддержке князя Феликса Юсупова-младшего основал Русский художественно-промышленный институт, просуществовавший до 1930 года.

Совместная выставка музея-заповедника "Архангельское" и кафедры художественного стекла РГХПУ им. С. Г. Строганова возобновляет связь между учреждениями и демонстрирует достижения стеклоделов от XIX до XXI века. В экспозицию вошли работы руководителя кафедры художественного стекла Сергеева, возглавлявшего ее с 1982 по 2002 год, а также дипломные и курсовые проекты современных студентов, выполненные в разнообразных техниках. Учебный процесс охватывает как проектные, так и практические задания, что дает возможность студентам изучать широкий диапазон технологий, при этом сохраняя исторические традиции стеклоделия.

Проект подготовлен в год 200-летия Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова и 75-летия кафедры стекла. ТАСС - генеральный информационный партнер музея-заповедника "Архангельское".