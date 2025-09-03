В репертуар 3 октября также войдет спектакль "Игроки" по пьесе Николая Гоголя

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский театр Всеволода Шиловского начал новый театральный сезон с премьерной постановки драмы "Не покидай меня" по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева в Витебске. Об этом рассказала актриса тетра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году мы открыли международный фестиваль искусств "Славянский базар" спектаклем "Не покидай меня" в Витебске, а потом мы сыграли в Минске. Театр уже ездит и на международные гастроли, и нас уже пригласили на следующий год на "Славянский базар", - отметила она.

Помимо этой постановки, театр готовит сразу несколько новых работ. В репертуар 3 октября также войдет спектакль "Игроки" по пьесе Николая Гоголя, который пройдет на сцене Дворца культуры "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а 29 ноября в Тамбове в рамках фестиваля "Виват, Театр!" покажут спектакль "Не покидай меня", вошедший в 100 лучших спектаклей сезона по версии "Золотой маски". 3 декабря пройдет спектакль в жанре комедии "Папа в паутине".