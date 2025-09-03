Концерт состоится 8 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева исполнит композиции из своего "золотого фонда" 8 ноября на концерте в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщил журналистам на пресс-конференции ТАСС художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.

"8 ноября у нас будет концерт в зале [Псковской областной] филармонии, мы покажем программу "золотого фонда" оркестра, ретроспективу от ранних произведений, которые исполнял оркестр, до современных. Будут самые разные направления, жанры, композиторы. Надеемся, что наша программа понравится псковичам", - поделился с журналистами Хохлов.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова на пресс-конференции ТАСС отметила, что псковский слушатель "взыскателен" и "безусловно ждет" оркестр им. В. В. Андреева. "Андреевский оркестр уже выступал в нашем регионе. Была представлена замечательная программа с великими именами, выдающимися солистами. Отзывы были наилучшими, поэтому с нетерпением ждем этих гастролей. Для нас это будет большой праздник", - добавила она.