Театр Шиловского готовит благотворительные гастроли в Мариуполе

Точную дату пока не объявили

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский театр Всеволода Шиловского планирует провести как социальный проект благотворительные гастроли в Мариуполе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала актриса театра Виктория Пархоменко.

"Планируются гастроли по Подмосковью, а что касается социальных проектов - у нас сейчас в разработке идея организовать благотворительные гастроли в Мариуполе. Пока там не восстановлен театр, но мы ведем переговоры с филармонией", - сказала она.

Актриса также отметила, что Московская государственная академическая филармония уже выбрала три спектакля, которые, по их мнению, заинтересуют зрителей Мариуполя. Театр пока не объявил точную дату гастролей.

"Проект масштабный и благотворительный, но для его реализации необходимы спонсоры. Сейчас мы находимся в поиске партнеров, но определенные наработки уже есть. Если гастроли в Мариуполе пройдут успешно, мы рассмотрим возможность выступлений в Донецке - люди на новых территориях тоже хотят познакомиться с творчеством Всеволода Шиловского", - отметила Пархоменко.