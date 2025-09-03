Премьера запланирована на 29 сентября

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ставропольский государственный краевой театр оперетты города-курорта Пятигорска представит новую программу в Антраците Луганской Народной Республики в конце сентября 2025 года. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила солистка театра, ассистент режиссера, почетный деятель искусств Ставропольского края Ольга Шиманская.

"Мы уже приступили к двум постановкам - это спектакли малой формы, которые у нас проводятся в фойе театра. Одна из них - новая музыкальная программа "Хоровод народных песен", премьера состоится в Антраците, в этот город мы довольно часто ездим", - сообщила Шиманская, добавив, что премьера планируется 29 сентября, после возвращения театра из Кирова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе театра, для зрителей прозвучат русские, казачьи, белорусские, молдавские, армянские, грузинские, чеченские, чувашские, киргизские песни.