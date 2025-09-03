Записи поступили в музей в 1984 году, но работа над ними началась активно только в 2025 году, отметила заместитель директора по развитию музея Виктория Павленко

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС/. Рукописи дневника Карла фон Вольфа периода Русской кампании 1812 года будут изучены и изданы научными сотрудниками музея-панорамы "Бородинская битва", сообщила заместитель директора по развитию музея Виктория Павленко во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню Бородинского сражения в Год защитника Отечества.

"Сейчас мы работаем над дневником русской кампании, написанным французским автором Карлом фон Вольфом. В 1812 году он служил лейтенантом в саксонском полке и был захвачен в плен на Березине. Несмотря на это, он вел дневник на протяжении всей своей жизни", - сказала она.

Павленко уточнила, что в 1862 году, основываясь на своих записях, Карл фон Вольф написал воспоминания, которые после его смерти были переданы в Дрезденский архив. "Удивительно, но этот документ пережил бомбардировку Дрездена в феврале 1945 года и среди других архивных материалов оказался в Советском Союзе", - добавила замдиректора.

По ее словам, воспоминания поступили в музей в 1984 году, но работа над ними началась активно только в 2025 году. "Это уникальный документ, о котором практически никто не знал. В настоящее время мы переводим его и готовим дополнительные исторические справки о самом авторе и его воинском подразделении. Мы надеемся, что этот дневник будет опубликован в следующем году", - отметила Павленко.

Кроме того, музей-заповедник готовит переиздание антологии "Бородинская битва глазами армии Наполеона". Эти книги призваны "добавить новые элементы в историческую основу, формируемую Бородинской панорамой и Бородинским музеем-заповедником". В заключение Павленко добавила, что эти работы помогут углубить знания и разнообразить источники, чтобы более детально осветить нюансы войны.

7 сентября 1812 года у д. Бородино состоялась одно из самых известных сражений в военной истории России, которое также является одним из самых кровопролитных в 19 веке. Много убитых и раненых было среди командного состава обеих армий, поэтому Наполеон назвал сражение "Генеральской битвой". Музей на поле Бородинской битвы был создан в 1839 году и является старейшим в мире, основанным на местах сражений.