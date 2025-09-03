Народный артист России отметил, что Егор Крид, будучи "серьезным, грамотным человеком со вкусом", создавал шоу по своему видению

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров выступил в защиту Егора Крида, назвав откровенные номера стадионного шоу исполнителя в "Лужниках" частью шоу и образа. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. [Тогда] тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу, это часть образа, это спектакль. В спектакле всякое бывает, и [нужны] разные краски для воплощения того или иного смысла песни", - сказал Киркоров.

Артист отметил, что Крид, будучи "серьезным, грамотным человеком со вкусом", создавал шоу по своему видению. "В ряде песен были такие образы, такие вот сценки, эпизоды, которые дополняли смысл той или иной песни. И все это было сделано в меру и со вкусом. А тем, кому не нравится, - не смотрите", - добавил Киркоров.

30 августа в "Лужниках" прошел концерт Крида, в ходе которого в танцевальных номерах девушки выступали с танцами на пилоне, а в одном из эпизодов Крид поцеловался с танцовщицей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что получила много обращений от возмущенных зрителей, назвав концерт "голой вечеринкой", "провокацией" и "вызовом", и раскритиковала его содержание.