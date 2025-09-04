В качестве концертной программы артисты планируют продемонстрировать не только знаменитую "Калинку", "Катюшу" и "Подмосковные вечера" в исполнении на китайском языке, но и патриотические песни КНР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит со своей концертной программой в Китае с 4 по 7 сентября 2025 года. Корреспондентам ТАСС удалось побывать на финальной репетиции военных артистов.

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

"Для нас это выступление действительно очень почетно, но и очень ответственно. Естественно, что вся наша страна, как и весь мир, отмечает окончание Второй мировой войны. И для нас представлять Российскую Федерацию "культурным десантом" в Китае, в городе Пекине, очень важно", - сказал начальник ансамбля - художественный руководитель коллектива, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк.

В качестве концертной программы в Китае артисты ансамбля планируют продемонстрировать азиатской публике не только знаменитую "Калинку", "Катюшу" и "Подмосковные вечера" в исполнении на китайском языке, но и патриотические песни КНР.

Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова - крупнейший военный художественный коллектив России. Основа репертуара - военно-патриотические, русские народные песни и пляски, самые знаковые для истории армии и страны. Среди них такие как "Священная война", "Несокрушимая и легендарная", "Казачья кавалерийская", "На солнечной поляночке", "Теркин среди нас", "Коробейники", "Вдоль по Питерской".