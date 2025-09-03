Организатор мероприятия Денис фон Мекк представил фотовыставку медалей и монет с изображением великого музыканта в рамках международно-просветительского проекта

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Концерт музыки Петра Чайковского в исполнении педагогов Московской консерватории прошел в минском Доме Москвы при аншлаге. Организатор мероприятия Денис фон Мекк, являющийся потомком композитора, также представил фотовыставку медалей и монет с изображением великого музыканта в рамках международно-просветительского проекта "Чайковский - музыка без виз". Об этом передает корреспондент ТАСС.

Зрителей оказалось гораздо больше, чем планировалось. Фон Мекк рассказал, что ожидалось заполнение зала наполовину, однако в итоге всем гостям не хватило мест, организаторы предложили желающим места на балконе, представители юного поколения провели концерт на стоячих местах.

Фон Мекк рассказал ТАСС, что его проект "предполагает путешествие по всему миру, взаимодействие с очень разными слушателями разной подготовки". "Что эта выставка призвана демонстрировать? Что интерес вызывает не только музыка, но и личность композитора. И вот, когда личность композитора вызывает интерес, здесь у нас открываются большие возможности. Когда люди смотрят на плакат, на монету, возникает вопрос: "Откуда это? И почему это про него?" - пояснил потомок композитора.

Коллекция монет и медалей

Всего в коллекции фон Мекка более 170 экспонатов, демонстрировать их удобнее в печатном виде, так как некоторые медали и монеты довольно небольшого размера. "Вот здесь больше 20 стран мира у меня в коллекции есть, это говорит о том, что во всем мире интересуются личностью Петра Ильича. Какой нам плюс от этого? Ну, во-первых, это яркий представитель очень богатой эпохи культурной, и поэтому, когда мы про него рассказываем, мы невольно сравниваем с другими композиторами, мы упоминаем художников, с кем он был знаком, с писателями, поэтами и так далее, российскими. Таким образом мы показываем глубину и широту русской культуры", - рассказал он.

Среди экспонатов - японские, китайские и турецкие монеты с изображением русского композитора. "Можно констатировать, что в Японии Чайковский - это композитор номер один. Это интересно, - рассказал фон Мекк. - Мы здесь можем увидеть и монету, сделанную монетным двором Китайской Народной Республики. То есть это показывает, какую оценку они дают взносу Петра Ильича вообще в мировое производство каких-то ценностей, не только культурных". Фон Мекк подчеркнул, что монета была изготовлена по запросу Центробанка Китая в рамках серии, запечатлевшей дюжину великих людей со всего мира. "То есть там не только музыканты. И, тем не менее, туда Петр Ильич попал. Вот это очень значимо, когда такая огромная страна совершенно другой культуры, тем не менее, выделяет Петра Ильича среди очень богатой русской культуры и всемирной музыкальной культуры", - подчеркнул организатор вставки.

Также экспонируется редкая французская медаль, интересующая фалеристов из-за того, что при ее чеканке была допущена ошибка и годом рождения композитора был указан 1830-й, а не 1840-й.

Мастер-классы и лекции

Проект "Чайковский - музыка без виз" также включает мастер-классы от профессиональных музыкантов и лекции фон Мекка о жизни и творчестве великого композитора. Так, с 1 по 3 сентября участники проекта посетили Белорусскую государственную академию музыки, детскую музыкальную школу имени Лученка, Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки и Республиканскую гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки.

"В этот раз у нас очень удачная поездка. С нами присутствуют не только музыканты и преподаватели, но и выдающийся человек - старший научный сотрудник Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, заслуженный работник культуры Московской области Галина Степановна Сизко. И это очень белорусская история", - рассказал фон Мекк, так как Сизко в свое время приехала в Россию на практику из Минской консерватории.

Планы на будущее

Фон Мекк рассказал, что приехал с проектом в Минск первый раз и уже обсудил с руководством Дома Москвы возможность организовать регулярное проведение лекций о Чайковском в белорусской столице. "Может, раз в месяц или два, чтобы я провел несколько лекций, у меня их 17 по Чайковскому", - отметил потомок композитора. Фон Мекк подчеркнул, что это не музыковедческий материал, а предназначенный для широкой аудитории.

Подобная серия лекций может пройти в Минске уже в 2026 году, добавил он.

ТАСС - генеральный информационный партнер международного проекта "Чайковский - музыка без виз".