В Московском театре состоится премьера спектакля с Хабенским и Цискаридзе

В основу работы легла одноименная пьеса Михаила Булгакова, сообщили в пресс-службе учреждения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Юрия Квятковского "Кабала святош" пройдет 4 сентября на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Одни из главных ролей в постановке исполнят народные артисты РФ Константин Хабенский и Николай Цискаридзе, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В основу работы Квятковского легла одноименная пьеса Михаила Булгакова, написанная специально для Московского художественного театра в 1929 году - в стенах МХТ произведение ставилось неоднократно: в 1936 году режиссером спектакля "Мольер" выступил заслуженный артист РСФСР Николай Горчаков, впоследствии, в 1988-м и 2001-м, "Кабалу святош" дважды выпускал заслуженный деятель искусств РФ Адольф Шапиро.

О литературной основе и четвертой интерпретации

Булгаковский текст обращен к личности французского драматурга XVII века Жан-Батиста Мольера. Жизнь комедиографа, однако, рассматривается под определенным углом: автор поднимает проблему взаимодействия творца и власти. Причем последняя приобретает форму тирании, оказывая давление на драматурга, взгляды которого не вписываются в рамки, продиктованные политическим строем. В таком контексте пьесу Булгакова считать чисто биографическим материалом не следует: писатель проводил параллели с современностью.

Тем не менее, за основу текста взяты реальные факты из жизни Мольера. Квятковский, следуя за автором пьесы, рассказывает о взаимоотношениях комедиографа с отцом, не одобрявшим его увлечение театром, о покровительстве французского короля Людовика XIV и семейных коллизиях Мольера. Нашлось в новом спектакле МХТ и место знаменитой борьбе автора за право ставить своего "Тартюфа". Вводя в постановку личность самого Булгакова, - его играет Илья Козырев - Квятковский не просто обнажает параллели текста пьесы с событиями 20-30-х годов XX века, он находит и новые пересечения: на этот раз - с сегодняшним днем.

Особенностью премьерного спектакля МХТ имени Чехова стало и то, что в его основу, помимо собственно "Кабалы святош", легли фрагменты из недраматического произведения - романа Булгакова "Жизнь господина де Мольера". Над сценической версией вместе с режиссером работал драматург Михаил Дегтярев. Квятковский определяет жанр своей работы как "трагифарс".

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС после предпоказа "Кабалы святош", режиссер заметил, что договоренность о постановке спектакля на сцене МХТ появилась еще летом 2024 года: Квятковский пришел с предложением к художественному руководителю - директору МХТ Константину Хабенскому, который теперь, как и его предшественники, исполняет в "Кабале святош" роль самого Мольера.

"Естественно, если иметь в виду предшественников (в постановках Адольфа Шапиро главные роли исполняли народные артисты СССР Олег Ефремов и Олег Табаков - прим. ТАСС), то нужно к ним тянуться, так? Ну и конечно, мы имели в виду себя, сегодняшний день и современное дыхание пьесы. То, что художественные руководители по цепочке передавали эту роль друг дружке, как мне показалось, - некий знак. И, пока есть силы, его нужно использовать", - отметил Хабенский.

Создатели и актерский состав

Кроме Хабенского и Козырева, в спектакле заняты Александра Ребенок (Мадлена Бежар), Сергей Волков (Муаррон), Иван Волков (архиепископ Шаррон) и Игорь Хрипунов (Бутон). Особое внимание к себе привлекает роль заслуженного артиста РФ Павла Ващилина: он перевоплощается в Анну Австрийскую - мать короля. В "Кабале святош" также сыграют другие артисты театра и студенты Школы-студии МХАТ.

Роль Людовика XIV в постановке Квятковского исполнит Николай Цискаридзе - под псевдонимом Максим Николаев артист дебютирует на сцене драматического театра. Отвечая на вопрос агентства, он подчеркнул, что предложение сыграть французского короля поступило ему от художественного руководителя МХТ, причем ранее с Хабенским Цискаридзе знаком не был. Имея симпатию к фигуре Людовика XIV, повлиявшего на развитие балетного искусства в мире и восхищаясь Мольером и самим худруком, отказаться от роли Цискаридзе, как он признался, не смог.

"Понимаете, балет - это в первую очередь география. А уже потом - история. Пока мы не продумаем географию, пока мы не сделаем всю техническую часть, нельзя начинать делать историю: это глупость. А в драматических работах происходит как раз наоборот: сначала история, потом - география. К тому же, знаете, я не привык к тому, что публика сидит рядом, это очень близко. Я вырос со зрителями на большом расстоянии: всегда была оркестровая яма - такая музыкальная завеса", - поделился актер впечатлениями от новой роли.

Вместе с режиссером и драматургом над созданием спектакля работали: главный художник МХТ Николай Симонов, модельер Игорь Чапурин, художник по свету Иван Виноградов, композитор Николай Попов и хореографы Анастасия Пешкова и Мария Заплечная.

Под занавес

В заключение Константин Хабенский в очередной раз подчеркнул, что работа Квятковского соткана из разных материалов - как художественных, так и документальных. "И в конце концов это история про всепрощение. В результате мы подводим зрителя к тому, что нужно уметь прощать друг друга. Сегодня это важно. Очень важно", - констатировал он.

4 сентября "Кабала святош" откроет новый, 128-й, сезон МХТ имени Чехова. Как отмечается на сайте театра, билеты на все премьерные показы постановки (4, 5, 26 и 27 сентября, а также 17 и 18 октября) распроданы.