Заслуженный артист РФ, полковник Геннадий Саченюк уверен, что благодаря искусству в странах хорошо друг друга понимают

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в Китае станут еще одним связующим звеном между народами двух стран. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал начальник ансамбля - художественный руководитель коллектива, заслуженный артист РФ, полковник Геннадий Саченюк.

"Музыка, именно культура, в целом искусство и наука всегда являются объединяющим звеном всего народа, в том числе как Китая, так и России. И я уверен, что благодаря искусству мы очень хорошо понимаем друг друга, мы очень хорошо взаимодействуем и двум государствам становится взаимодействовать проще и понятнее. Все это благодаря великому языку искусства, русскому языку, китайскому языку. И я уверен, что и это наше выступление будет своеобразным очередным мостом между нашими народами", - сказал Саченюк.

С 4 по 7 сентября Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в очередной раз выступит с концертной программой в Китае. Военные артисты планируют продемонстрировать азиатской публике не только знаменитую "Калинку", "Катюшу" и "Подмосковные вечера", но и еще патриотические песни КНР.