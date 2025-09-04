Выставка откроется на фестивале "Реальный театр" в сентябре в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка экспонатов из собрания музея Московского художественного академического театра (МХАТ), посвященная 200-летию комедии Александра Грибоедова "Горе от ума", откроется на фестивале "Реальный театр" в сентябре в Екатеринбурге. Об этом заявил ТАСС директор Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергей Радченко.

"Мы закрываем фестиваль "Реальный театр" спектаклем "Горе от ума" 15 сентября, показ посвящен 200-летию пьесы "Горе от ума" и 230-летию Грибоедова. К этому времени откроется выставка из собраний музея МХАТ, который в годы Войны короткий период находился в эвакуации в Свердловске. Эта выставка будет посвящена как раз спектаклю и произведению "Горе от ума", но в постановке Олега Ефремова, называется она "Горе от ума": от цензурного запрета до сценической славы", - сказал он.

XVIII Всероссийский фестиваль "Реальный театр" пройдет 9-15 сентября, свои спектакли на сценах ТЮЗ представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Воронежа и других городов России. Фестиваль проводится екатеринбургским ТЮЗ с 1990 года один раз в два года.