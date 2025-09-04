Худрук коллектива, заслуженный артист РФ, полковник Геннадий Саченюк сказал, что программа ансамбля очень насыщенная и разнообразная

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Представители старшего поколения в Китае до сих пор посещают концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и приводят на них своих детей и внуков. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник ансамбля - художественный руководитель коллектива, заслуженный артист РФ, полковник Геннадий Саченюк.

"Наш коллектив очень хорошо знают в Китае. И уже очень многие люди приходят не в первый раз. Многие поколения уже приводят своих детей и внуков на наши концерты. Поэтому для нас это добрая традиция, которая уже продолжается десятилетиями. И я надеюсь, что она будет и дальше только продолжаться, укрепляться и расти и новые поклонники в Китае будут приходить на наши выступления", - сказал Саченюк.

По его словам, программа ансамбля очень насыщенная и разнообразная. "И такая будет не одна программа, которую мы представим в Китае. Поэтому я хотел бы, чтобы все зрители ушли с желанием еще раз посетить выступление нашего коллектива", - добавил он.