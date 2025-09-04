Художественный руководитель театра и режиссер постановки Марк Розовский отметил, что изначально гастроли были запланированы на лето 2025 года, однако позднее гастроли перенесли на ноябрь

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Коллектив Московского театра "У Никитских ворот" представит в Израиле спектакль "Песни нашего двора". Гастроли запланированы на ноябрь 2025 года, сообщил в интервью ТАСС народный артист РФ художественный руководитель театра и режиссер постановки Марк Розовский.

"Из того, что будет в ближайшее время, намечена поездка в Израиль. Публика нас ждет, она хочет нас видеть. Ну тут и спектакль легендарный - "Песни нашего двора". Уже порядка 30 лет он идет во дворике нашего театра с немеркнущим успехом, собирает аншлаги. "Песни нашего двора" - это панорама жизни нескольких поколений: довоенного, военного и послевоенного", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что изначально гастроли были запланированы на лето 2025 года, однако позднее гастроли перенесли на ноябрь.

