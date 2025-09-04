Актер выразил надежду, что азербайджанские власти не будут вводить санкции против российской культуры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Безруков сожалеет о том, что его музыкально-поэтический моноспектакль "Хулиган. Исповедь" в Баку не состоялся. На пресс-конференции в ТАСС, посвященной мероприятиям к юбилею Есенину, он выразил надежду на то, что власти Азербайджана не будут вводить санкции против русской культуры.

"Наш концерт "Хулиган. Исповедь", посвященный поэту Сергею Есенину в Баку не состоится по известным причинам. Несмотря на то, что я очень хотел поддержать Дом-музей Есенина в Баку. <...> Я надеюсь, что у властей Азербайджана хватает ума не вводить какие-либо санкции против российской культуры. А главное - бережно ее сохранить", - сказал он.

По словам артиста, множество поклонников Есенина в Азербайджане ждали этот концерт. "Мы все ждем, билетов не достать, пробиться невозможно", - сказали мне в Баку. Очень жаль всех, кто не смог увидеть наше мероприятие, всех поклонников русской культуры", - подчеркнул Безруков.

Задержания в Екатеринбурге

Как сообщалось ранее, 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, после чего в Азербайджане отменили все культурные мероприятия с участием российских учреждений. Минкультуры страны объяснило это решение "целенаправленными убийствами и насилием со стороны российских правоохранительных органов против азербайджанцев".

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области ранее сообщили, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По информации СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.