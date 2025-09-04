Зрители смогут увидеть фронтовые зарисовки, плакаты, документы и фотографии, рассказывающие о мужестве, отваге и героизме участников сражений на Дальнем Востоке в августе 1945 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны" Музея Победы представят 8 сентября в Русском доме в Ханое (Вьетнам) в рамках торжественного мемориального мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Во время Второй мировой войны территория Вьетнама (тогда французский Индокитай) находилась под властью милитаристской Японии. В годы оккупации в различных провинциях страны создавались партизанские отряды, боровшиеся с японскими оккупантами. После вступления Советского Союза в войну против Японии 9 августа 1945 года партизанская война на территории Вьетнама стала повсеместной, и уже к 19 августа столица республики - Ханой, была освобождена", - поделились в Музее Победы.

Экспозиция повествует о боевых действиях советских войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Зрители смогут увидеть фронтовые зарисовки, плакаты, документы и фотографии, рассказывающие о мужестве, отваге и героизме участников сражений. Всего будет представлено свыше 120 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы, посвященных завершающему этапу Второй мировой войны. На выставке представлены фотографии военного времени, показывающие как командиров, так и рядовых солдат, а также переброску советских войск на Дальний Восток. Исторические документы расскажут о ходе Курильской десантной операции и других наступательных операций, таких как Южно-Сахалинская и Харбино-Гиринская.

Часть экспозиции дополнена QR-кодами, благодаря которым зрители увидят редкие кадры кинохроники, снятые фронтовыми операторами во время Маньчжурской операции и освобождения Курил, включая момент подписания акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури". Среди экспонатов также работы художников-грековцев - Павла Кирпичева, Федора Усыпенко, Дмитрия Пяткина, Ярослава Титова и Василия Арлашина, которые в августе 1945 года сопровождали советские силы.

Планшетная экспозиция будет доступна на русском и вьетнамском языках. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.