Концерты пройдут с 6 по 10 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Семь симфоний Густава Малера в сентябре прозвучат в Москве под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Серия концертов посвящается 165-летию со дня рождения австрийского композитора, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

"В начале сентября Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра представят сочинения великого симфониста в Концертном зале "Зарядье", а Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров выступит под управлением маэстро на исторической сцене Большого театра", - рассказали в пресс-службе.

Первый концерт в "Зарядье" 6 сентября включает Четвертую и Пятую симфонии Малера. Солистка - сопрано Анастасия Калагина. На следующий день здесь прозвучат Первая и Седьмая симфонии. 9 сентября московская публика услышит одно из самых масштабных и эмоционально насыщенных сочинений Малера, Вторую симфонию ("Воскресение"). Солистками выступят Анастасия Калагина и меццо-сопрано Зинаида Царенко. 10 сентября при участии Царенко будет представлена Третья симфония - одна из самых сложных в наследии классика австро-немецкой школы.

На Исторической сцене Большого театра 8 сентября объединенный симфонический оркестр двух театров исполнит Восьмую симфонию Малера. Сочинение задумывалось композитором как "симфония симфоний", венчающая симфоническую эпопею, которую автор создавал на протяжении двух десятилетий. Эта идея потребовала от композитора привлечения огромных исполнительских средств: увеличенного симфонического оркестра, органа, двух смешанных хоров, хора мальчиков, а также участия солистов. Как напомнила пресс-служба, впервые это монументальное сочинение прозвучало в Мюнхене 12 сентября 1910 года - премьере сопутствовал триумфальный успех.