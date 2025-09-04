Прилепин планирует продолжение романа "Тума"

По словам автора, оно должно "дозреть"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин намеревается написать продолжение романа "Тума". Об этом в беседе с ТАСС сообщил сам автор.

Роман "Тума" Прилепина взял приз в номинации "Проза года" 26-го сезона ежегодного национального конкурса "Книга года". Награду в день открытия 38-й Московской международной книжной ярмарки писателю вручил член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Я очень рад, что получил эту награду. <…> Что касается продолжения романа, то оно будет, но должно созреть. Я не спешу, специально не тороплюсь. Тем более что сейчас я работаю над пособием по новейшей литературе - это огромная книга. Есть еще несколько дел, которые тоже ждут своего часа", - сказал он.

Действие романа разворачивается в середине XVII века, во времена воссоединения Украины с Россией, церковного раскола, реформ Никона и других событий той эпохи. В центре произведения - история российского казачества.

Прилепин отметил, что на "Книгу года" также были номинированы произведения его издательства "КПД", а также книги его друзей. "Рядом мои замечательные товарищи, поэты Анна Ревякина и Анна Долгорева. В целом у меня настоящий праздник. Даже если бы я не получил премию, у меня было бы прекрасное настроение, ведь все сложилось хорошо. На конкурсе представлено много книг, к которым я имею отношение. В том числе моего издательства "КПД", - заключил собеседник агентства.

Национальный конкурс "Книга года" с 2021 года проходит под эгидой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мероприятие призвано поддерживать отечественных книгоиздателей, поощрять образцы книжного искусства и полиграфии, а также пропагандировать чтение. ТАСС - генеральный информационный партнер 38-й Московской международной книжной ярмарки.