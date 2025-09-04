Сбор труппы состоялся в зале Основной сцены МХТ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. МХТ имени А. П. Чехова выпустит девять премьер в сезоне 2025/2026. Об этом было объявлено на сборе труппы театра, передает корреспондент ТАСС.

Сбор труппы состоялся в четверг в зале Основной сцены МХТ. О новых репертуарных названиях и творческих планах рассказал народный артист РФ художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский. Началось мероприятие с минуты молчания: собравшиеся почтили память народной артистки РСФСР Раисы Максимовой, народных артисток РФ Евгении Добровольской и Натальи Теняковой, режиссера Юрия Бутусова.

"В новый сезон мы входим без них, без их поддержки. Но в своем сердце мы продолжим хранить память о людях, которые делали этот театр настоящим", - сказал Хабенский. Далее худрук озвучил имена новых актеров МХТ им. Чехова: к труппе присоединились народный артист РФ Влад Ветров и молодой артист Андрей Максимов.

Откроется 128-й сезон, как ранее сообщал ТАСС, премьерой постановки Юрия Квятковского по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Кабала святош". Кроме Хабенского, в спектакле принимает участие народный артист РФ Николай Цискаридзе, а также студенты Школы-студии МХАТ и другие актера театра.

Основная сцена

Среди запланированных премьер особое внимание привлекает к себе спектакль "Гамлет" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира: на главную роль в постановке приглашен актер Юра Борисов, получивший мировую известность после съемок в фильме американского режиссера Шона Бейкера "Анора" - за нее артист был номинирован на премию "Оскар". Премьера "Гамлета" в постановке Андрея Гончарова запланирована на май 2026 года.

"В феврале 2026-го состоится премьера спектакля "Дон Кихот" по одноименной пьесе Михаила Булгакова (произведение написано по мотивам романа "Дон Кихот" испанского автора Мигеля де Сервантеса - прим. ТАСС) в постановке заслуженного артиста РФ Николая Рощина. Эта пьеса впервые будет представлена на сцене МХТ. Недавно исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова, так что нас ждут целых две премьеры по его произведениям", - заметил худрук.

Хабенский добавил, что во второй половине 128-го сезона начнутся репетиции постановки "Живой труп" по одноименной пьесе Льва Толстого. Имя режиссера пока держится в секрете: пока художественный руководитель МХТ им. Чехова ведет переговоры с постановщиком. Главную роль в спектакле - роль Федора Протасова - исполнит Филипп Янковский.

Малая сцена

"В ноябре 2025 года мы выпустим постановку по мотивам романа Федора Достоевского. Ее рабочее название - "Идиоты". Сергей Волков предложил самостоятельную работу, в которой будет выступать не только режиссером и автором инсценировки, но и исполнителем главной роли. Это будет хорошая постановка, настоящий "театральный взрыв", - подчеркнул Хабенский.

В последующем же месяце, в декабре, в МХТ им. Чехова пройдет премьера спектакля "Школа для дураков", в его основе - одноименный роман современного писателя Саши Соколова. Режиссер - Денис Азаров. Еще одной премьерой станет работа Филиппа Гуревича "Похороните меня за плинтусом" по мотивам одноименной повести Павла Санаева. Премьера намечена на март 2026 года.

"Дальше - спектакль "Коля Красоткин" по мотивам главы "Мальчики" из романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Поставит эту историю Максим Меламедов, который очень ярко заявил о себе в рамках нашей лаборатории "Артхаб". Пожелаем удачи. Премьера планируется на конец сезона - на июнь 2026 года", - озвучил худрук последнюю из запланированных премьер Малой сцены.

Новая сцена

На Новой сцене, которую сам Хабенский называет экспериментальным пространством, запланирован выпуск спектакля "Вий" по мотивам одноименной мистической повести Николая Гоголя. Режиссером выступает Арсений Мещеряков. "Работа создается специально для пользователей "Пушкинской карты", для подростков, молодежи, любителей квестов и фильмов ужасов. Посмотрим, что из этого выйдет", - подчеркнул худрук.

Хабенский также выразил надежду, что в новом сезоне будет доработан до полноценного спектакля проект "Сонеты Шекспира", поставленный в мае 2025-го сразу несколькими режиссерами - он был создан по итогам работы лаборатории "Артхаб". "И, конечно, не могу утверждать, что на этом список премьер будет завершен. Аппетит приходит во время еды", - заключил народный артист.

Другие проекты

Худрук также напомнил, что в 17 августа 2025 года народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполнится 90 лет. "В этой связи на сцене МХТ мы решили сделать памятный вечер и поделиться нашей любовью к Табакову со зрителями. Мероприятие пройдет в день рождения театра - 26 октября. За основу взяты беседы, которые с Олегом Табаковым вел театральный критик Анатолий Смелянский - по их мотивам мы создали сценическую версию", - отметил он.

Кроме того, в новом сезоне МХТ продолжит реализовывать традиционные для себя проекты. "Мы сохраняем тесное сотрудничество с департаментом транспорта города Москвы. В сентябре на станции "Деловой центр" откроется фотовыставка, посвященная премьере "Кабалы святош", в октябре на станции "Воробьевы горы" - выставка, посвященная проекту "Корни и ветви", - обратил внимание народный артист.

Гастроли театра

Говоря о гастрольной деятельности МХТ, Хабенский отметил, что она будет довольно насыщенной. "Где нас ждут? Красноярск - "Соня-9", Астрахань - "Дуэль", Сыктывкар - "Пролетный гусь" и "Старший сын", Магнитогорск - спектакль "Дом", Саратов - "Истории любви", Нижний Новгород - "Три сестры", "Пролетный гусь", Санкт-Петербург - "Истории любви", - сказал он. Даты гастролей пока не уточняются.

Также продолжатся обменные гастроли с Большим драматическим театром имени Георгия Товстоногова и с Национальным драматическим театром России (Александринский театр). Так, в апреле в Петербург поедут артисты, занятые в постановках "Жизель Ботаническая", "Жил. Был. Дом", "8 разгневанных женщин", "Кабала Святош", "Старший сын", "Винни-Пуховские чтения" и "Осень".