В ТАСС состоялась пресс-конференция в честь 130-летия Сергея Есенина

Сергей Безруков заявил, что важно популяризировать творчество Есенина любыми силами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная юбилейным мероприятиям к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

В конференции приняли участие народный артист России Сергей Безруков, и.о. директора Московского государственного музея С.А. Есенина Анна Слободянюк, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина (с. Константиново) Вячеслав Журавлев, первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук, директор Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького Елена Лупина, директор Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов, а также автор спецпроекта ТАСС "Две судьбы: Есенин и Россия" Ксения Пузикова.

Гости конференции рассказали о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования юбилея Есенина, а также о сохранении наследия поэта и укреплении межпоколенческих связей через искусство и литературу. "Есенин для меня — это судьба России. Это стандарт русского характера: яркого, любвеобильного, искреннего", — сказал Сергей Безруков, подчеркнув, что популяризация творчества Есенина всеми силами — его принципиальная позиция.

Презентация спецпроекта "Две судьбы: Есенин и Россия"

Старший редактор отдела спецпроектов Ксения Пузикова представила совместный мультимедийный лонгрид информагентства и Московского государственного музея C.А. Есенина — "Две судьбы: Есенин и Россия". В проекте рассказано о том, как исторические события в стране повлияли на жизнь и творчество поэта.

Героем спецпроекта стал актер, режиссер и народный артист России Сергей Безруков. Эксклюзивно для ТАСС он исполнил знаменитые стихотворения поэта: "Мой путь", "Кузнец", "Поэт", "О Русь, взмахни крылами…", "Исповедь хулигана", "Страна негодяев", "Русь советская", "Спит ковыль", а также отрывок из поэмы "Русь".

"Хулиган, который гуляет напропалую, крутит романы и загадочно умирает, — вот он, стереотипный образ Сергея Есенина. Но на самом деле личность поэта гораздо глубже и многограннее. Когда я читала его биографию, мне стало важно рассматривать ее в контексте истории страны — без этого невозможно понять путь автора и его творчество. Так появилась идея проекта: сопоставить судьбу Есенина с судьбой России", — поделилась автор идеи и текста спецпроекта Ксения Пузикова.

Мероприятия в Москве

С 10 по 30 сентября 2025 года в Москве пройдет фестиваль "Любой из нас хоть чуточку Есенин". ТАСС выступает его генеральным информационным партнером.

Участники фестиваля — ВДНХ и Парк Горького — подготовили насыщенную программу. На ВДНХ запланированы гастрономический, лекционный и театральный блоки: мастер-класс по приготовлению драчены от шефа Максима Сырникова и писателя Дмитрия Журавлева, "поэтическая дегустация" в павильоне "Главвино", сет традиционных настоек в новой "рюмочной", арт-лекция "Только лишь мечтайте" в "Павильоне книги", а также лекции в Музее Востока о "восточных" и "парфюмерных" мотивах у Есенина.

Парк Горького покажет выставку "Максим Горький и Сергей Есенин", спецпрограмму у скульптуры Бичукова и серию поэтических вечеров, батлов и камерных концертов — "для качественного культурного досуга, а не только развлечения", отметила директор парка Елена Лупина.

И.о. директора Московского музея С.А. Есенина Анна Слободянюк сказала, что задача юбилейного года — "создать среду, в которой каждый откроет Есенина заново". Главная выставка "1925 год, декабрь" стартует 2 октября 2025 года с документами из Центрального архива ФСБ, "арестантскими карточками" и протоколами допросов. "Мы делаем это, чтобы пролить свет на историю смерти поэта", — сказала Слободянюк.

Празднование на малой родине поэта

Директор Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Олег Робинов рассказал о деловой программе на Родине поэта: дискуссиях о создании единого "есенинского маршрута" и совместных проектах музеев имени Есенина в Рязани и Москве. Среди них — выпуск лимитированных косовороток с цитатами поэта.

"Единого есенинского пространства пока не существует — в Рязани мы эту задачу отработаем", — сказал Олег Робинов. Вячеслав Журавлев, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново, анонсировал большой фестиваль "Есенин вне времени" (3–5 октября) с несколькими сценами, спектаклем Сергея Безрукова "Стихи Есенина" и концертом Пелагеи с оркестром.