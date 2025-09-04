Фестиваль стал частью масштабного проекта "Лето в Москве"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Театральный бульвар", который проходил в Москве с 1 июня по 31 августа, посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Масштабное событие объединило 3 тыс. российских и зарубежных артистов. Зрители увидели больше тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт и моноспектаклей до представлений для детей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Фестиваль проходил в 14 локациях, среди участников - Московский театр Олега Табакова, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский художественный театр имени А. П. Чехова, Молодежный театр Алтая имени В. С. Золотухина, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова и другие. Для посетителей организовали творческие мастер-классы, например, на Чистопрудном бульваре можно было создать свой мультфильм, а на Цветном бульваре - обучаться вокалу и игре на музыкальных инструментах.

По словам Сергуниной, ко Дню города работу одной из локаций - в Пресненском районе - решено продлить. На ней до 14 сентября организуют спецпроект "Театральный бульвар. Послесловие".

Фестиваль "Театральный бульвар" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве".