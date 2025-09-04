Лисовец назвал Армани олицетворением итальянской роскоши

По мнению стилиста, от модельера и его бренда веяло "стабильностью, культурой, статусом"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Умерший модельер Джорджо Армани являлся олицетворением итальянской роскоши, классики и культуры. Такое мнение высказал ТАСС российский стилист Владислав Лисовец.

Ранее газета La Repubblica сообщила о смерти Армани. 11 июля ему исполнился 91 год.

"Джорджо Армани - это, наверное, олицетворение итальянской роскоши, классики, культуры. Это человек, кутюрье, дизайнер и мужчина, который задавал тон. Многие пытались на него равняться", - сказал Лисовец. Он добавил, что от Армани и его бренда веяло "стабильностью, культурой, статусом".

Лисовец отметил, что сам он в своей карьере творчеством Армани не вдохновлялся потому, что модельер делал одежду для мужчин, которые "не экспериментируют с внешним видом и со стилем".

"Это вообще не мой дизайнер. У меня в гардеробе есть его вещи, что-то даже осталось из 2000-х. Но сказать, что я на него равнялся, - нет, потому что стиль, в котором он творил, фундаментальный, классический. Я всегда был модным, дерзким и сумасшедшим, и именно поэтому это не совсем близкая мне эстетика", - заключил собеседник агентства.