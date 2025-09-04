Ему было 97 лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американский писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи Беттину Клингер.

По ее информации, второй сын американского писателя умер 2 сентября в своем доме в городе Бозмен, штат Монтана.

Патрик Хемингуэй, как и отец, стал писателем. Он провел в Африке большую часть жизни, работал гидом, а также завершил мемуары отца о сафари. Также он контролировал большую часть интеллектуальной собственности на имущество отца.

Патрик Миллер Хемингуэй родился 28 июня 1928 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Вырос во Флориде, где его отец держал писательскую студию. Он часто путешествовал с родителями и проводил много времени с отцом, обсуждая литературу. Эрнест Хемингуэй также научил Патрика охотиться и рыбачить.