Режиссер Эстелин Поланко представит Венесуэлу в составе жюри "Интервидения"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Артист и аудиовизуальный режиссер Эстелин Поланко, также известный как По Поланко, представит Венесуэлу в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.

"Имеем честь представить вашему вниманию члена международного жюри "Интервидения’25" от тропической Венесуэлы: выдающийся артист и аудиовизуальный режиссер Эстелин Поланко, широко известный как По Поланко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Поланко, начинавший карьеру графическим дизайнером и создателем музыкальных обложек, с 2017 года занялся режиссурой клипов. Так, он уже успел поработать с множеством популярных латиноамериканских исполнителей, среди которых Энди Ривера из Колумбии, Але Мендоса из Гватемалы и представитель страны на "Интервидении" Омар Оседо.

