4 сентября 2025 года умер итальянский модельер, основатель одноименного модного дома Джорджо Армани. Культовые костюмы дома Armani носили не только реальные бизнесмены, но и персонажи кино: гангстеры, брокеры и супергерои. Рассказываем, каких культовых киноперсонажей одел маэстро

"Американский жиголо" (1980)

Главный герой криминальной мелодрамы Пола Шредера "Американский жиголо" Джулиан Кей — воплощение эстетики бренда, идеальный мужчина Armani. Плохой парень в самом привлекательном смысле, с утонченным, безупречным вкусом. В главной роли — тогда еще малоизвестный будущий секс-символ 80-х Ричард Гир.

Модельер разработал весь гардероб героя, от и до, причем предложение сотрудничества поступило всего через пять лет после того, как Джорджо создал собственный бренд.

Перед модельером стояла задача создать настоящего франта, одержимого собственной внешностью метросексуала (хотя такого слова тогда еще не было). Армани с энтузиазмом принялся за дело: в фильме, который длится менее двух часов, персонаж Гира переодевается около 20 раз, примерно каждые шесть минут.

Кинолента произвела революцию в мире мужской моды: костюмы из рабочей квадратной одежды превратились в нечто более непринужденное, но все еще идеально сидящее. Расслабленный, сексуальный и элегантный вид Джулиана Кея, который появляется то в эстетично помятых и неприлично расстегнутых до груди рубашках, строгих брюках и легких пиджаках (Армани убрал из них подкладку, поэтому вещи сидели точно по фигуре), то в идеальных, без единой складки, джинсах влюбил в себя весь мир.

"Неприкасаемые" (1987)

Место действия культовой детективной драмы Брайана Де Пальмы — Чикаго 30-х, когда на фоне сухого закона бушевала вражда между полицией и мафией. История честного копа Элиота Несса в исполнении Кевина Костнера и легендарного гангстера Аль Капоне (Роберт Де Ниро) не была бы так хороша без продуманных образов. И хотя сам дизайнер признавался, что мода того периода была далека от его видения, Армани вновь совершил революцию, на этот раз — с двухцветным костюмом-тройкой полицейского, который тот носил во время легендарной сцены погони на крыше. Вообще, Армани одел всех четырех агентов ФБР из фильма: сильные плечи, подчеркнутая талия — что может выглядеть привлекательнее на мужчине, чем такой пиджак?

Кадр из фильма "Неприкасаемые" © Images Press / Getty Images

Интересно, что Де Ниро от услуг дизайнера отказался, что лишь подчеркнуло контраст между законниками и мафиози (весь фильм Аль Капоне носит плохо сидящие куртки и яркие галстуки, которые, по слухам, сшили портные, одевавшие настоящего преступника).

"Славные парни" (1990)

Армани также сотрудничал с живым классиком кинематографа Мартином Скорсезе. В криминальной драме "Славные парни" итальянский модельер одевал персонажей Роберта Де Ниро (на этот раз актер предстал в элегантном образе от-кутюр) и Рэя Лиотты: Джимми Конвея и Генри Хилла. Костюмы Armani говорили сами за себя: в них как будто отражалась суть криминального мира Нью-Йорка.

С тех пор режиссер и модельер сотрудничали еще не раз: в костюмах кутюрье красуются и другие герои фильмов Скорсезе.

Промо фильма "Славные парни" © Sunset Boulevard/ Corbis via Getty Images

"Темный рыцарь" (2008)

Срежиссированный Кристофером Ноланом, один из лучших фильмов про Бэтмена не был бы полным без продуманного образа его человеческого альтер эго — миллиардера Брюса Уэйна в исполнении Кристиана Бэйла. У этого человека есть все, в том числе — костюмы Armani ручной работы. Элегантные пары темных оттенков с двумя пуговицами, дополненные шелковыми галстуками, — вот что такое настоящий шик.

Другие звезды франшизы не остались без внимания модельера — он одел и коллег Бэйла: Гэри Олдмана (комиссар Гордон) и Майкла Кейна (Альфред).

"Бесславные ублюдки" (2009)

Еще один культовый режиссер в коллекции Армани — Квентин Тарантино. Кутюрье работал с ним над "Бесславными ублюдками", черной комедией о том, как в оккупированной Франции американские солдаты-евреи устраивают самосуд над нацистами.

Лейтенант Альдо Рейн в исполнении главной звезды фильма Брэда Питта носит Armani. Смокинг слоновой кости с заостренными лацканами, который Рейн надевает на кинопремьеру, где планирует убить Гитлера. Наряд контрастирует с потрепанной военной формой лейтенанта, которую он носит в большинстве других сцен, и как бы кричит зрителю, что сейчас начнется кровавая заварушка в лучших традициях Джеймса Бонда.

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Другая яркая совместная работа Скорсезе и Армани — кассовый хит, оскароносная биографическая драма с Леонардо Ди Каприо в главной роли "Волк с Уолл-стрит". Когда художницу по костюмам Сэнди Пауэлл, которая также работала над фильмом и в прошлом выиграла три золотые статуэтки, попросили найти деловые мужские костюмы, которые бы отражали дух 90-х и передавали капитализм в представлении Скорсезе, она сразу позвонила Джорджо Армани.

У экранного харизматичного афериста Джордана Белфорта два костюма от маэстро: бледно-серая и темно-синяя пара. По признанию самого модельера, работа была простая: в конце XX века он уже одевал "королей мира" с биржи.

Мария Богрянова