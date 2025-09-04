Их выступления состоятся с 5 по 7 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Edward Maya, Yves Larock и Burak Yeter выступят в Москве с 5 по 7 сентября на вторых выходных фестиваля "Портал 2030-2050". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В эти выходные Москва вновь станет центром притяжения поклонников электронной музыки. С 5 по 7 сентября на территории "Портала 2030-2050", который проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", гостей ждут такие музыканты из разных стран, как Edward Maya, Yves Larock, Burak Yeter и другие", - рассказали в пресс службе.

5 сентября хедлайнером станет Edward Maya - автор хита "Stereo Love" и победитель Billboard Music Awards. Его сет откроет серию вечерних выступлений, которые продолжатся 6 сентября шоу от Yves Larock и 7 сентября - диджей-сетом Burak Yeter, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса за выступление в стратосфере. В этот день на главной сцене также выступят диджеи Freespirit и Phlegmatic Dogs.

Как отметили организаторы, в этом году на фестивале выступят более 110 диджеев из 12 стран мира. Мероприятие входит в программу форума "Территория будущего. Москва 2030".

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.

