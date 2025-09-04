Всего участвовали 465 авторов из более 70 стран, рассказала организатор с творческим псевдонимом Миссис Тулип

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские художники Денис Соловьев (Dionis Solo) и Анна Рябова стали победителями 4-го международного арт-конкурса венской галереи Тулип (Toolip). Их работы - скульптура Inception ("Зарождение") и фотография Poppies on Green ("Маки на зеленом") - были признаны лучшими, рассказала ТАСС организатор конкурса, художница, куратор и владелица галереи с творческим псевдонимом Миссис Тулип.

"В этом году у нас было 465 заявок из более 70 стран. Главные конкурсные номинации - "Живопись", "Скульптура" и "Фотография". Два из трех победителей в главных номинациях из России: это Анна Рябова (отмечена за лучшую фотографию) и Денис Соловьев, работающий под псевдонимом Dionis Solo и выигравший приз за лучшую скульптуру", - рассказала куратор. Премию в номинации "живопись" получила испанская художница Марга Гарсия за картину Reflections ("Отражения").

Галеристка добавила, что члены жюри при оценке поданных на конкурс работ не знали ничего об авторах и руководствовались исключительно художественной ценностью произведений. В состав жюри вошли международно признанные художники, коллекционеры, галеристы и кураторы музеев. Миссис Тулип добавила, что один из принципов ее конкурса - "настоящая открытость, когда никто не подвергается цензуре или исключается за то, что представляет какую-либо страну".

Денис Соловьев (Dionis Solo) - российский фотограф и скульптор, окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, участвовал в ряде заметных культурных проектов в Австрии и странах СНГ. Его работы находятся как в частных коллекциях, так и выставлены в ряде музеев, например, в Музее современного искусства Ангерленера в австрийском Вельсе (федеральная земля Верхняя Австрия).

Анна Рябова - фотограф, лектор по истории изобразительного искусства, регулярно участвует в международных выставках. Для ее творчества характерно размытие границ между живописью и фотографией, оно отмечено влиянием натюрмортов старых голландских мастеров.