МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин считает главной проблемой российского кинематографа отсутствие качественного озвучивания фильмов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Главная беда сегодняшнего кино лично для меня - речь. <…> Сейчас озвучивания фильмов как данности нет, маленькие спрятанные от глаза зрителей микрофоны помещают, где угодно. И поэтому стиль речи в кино сейчас становится приближен к обычной разговорной речи, а актеры не следят за тем, чтобы каждое слово было произнесено четко и понятно", - сказал он.

По словам Шифрина, в советских фильмах речь актеров звучала четко и понятно благодаря системе дубляжа, когда звук записывался отдельно и актеры озвучивали свои роли в студии. Сейчас же используются скрытые микрофоны на площадке, и речь в кино, по его мнению, стала менее внятной и разговорной. "Для актера моего поколения речь [в современном кино] порой просто невыносимо небрежна. Нужно или не нужно с этим мириться - не знаю. Но мне не хотелось бы не понимать свой родной язык", - подчеркнул артист.

Говоря о проблемах киноиндустрии, Шифрин также обратил внимание на изменения в системе образования и "театральной выучке". "Раньше объем гуманитарных знаний был больше. Молодые артисты сегодня часто не знают театральной классики", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00.