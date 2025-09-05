В клубе Kiki сообщили, что выступление продлится не дольше 20 минут

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Американский хип-хоп исполнитель Рик Росс выступит в ночь на 6 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в клубе Kiki, где состоится концерт.

"Он будет у нас сегодня в гостях. Ожидается, что его выступление начнется в районе двух часов ночи. Думаю, что он споет около пяти песен, все выступление продлится не дольше 20 минут", - рассказал собеседник агентства.

Россу 49 лет, он девять раз номинировался на премию "Грэмми". Прежде исполнитель уже планировал выступление в Москве, однако организовать его концерт не удавалось.