Мероприятие направлено на борьбу с фальсификацией истории российского казачества и на распространение в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие Международного молодежного форума "Казачество - сквозь века" состоялось в Российской государственной библиотеке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС. Форум проходит в четвертый раз и в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, форум направлен на борьбу с фальсификацией истории российского казачества и на распространение в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний для формирования "научного понимания прошлого и настоящего России, укрепления национального единства, гармонизации межнациональных отношений, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи посредством приобщения к культуре, традициям и истории российского казачества".

Во время торжественного открытия состоялось награждение победителей и лауреатов Международного конкурса "Лучшие практики библиотек по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны". Затем перед собравшимися выступил ансамбль "Казачья доля".

Во время форума пройдет встреча "Защитники отечества", в рамках которой обсудят участие казачества в специальной военной операции, их гуманитарные миссии, а также развитие казачьего образования и патриотического воспитания молодежи. Гостей также порадуют выступления мужского хора "Русский формат". Затем состоится открытый лекторий "Казачий ликбез".

Все желающие во время форума могут ознакомиться с VR-выставкой "Самобытная культура российского казачества", а также планшетной выставкой "Казаки-герои: вчера и сегодня", которую организовало Всероссийское казачье общество. Также будет доступна выставка живописных портретов "Свои герои".