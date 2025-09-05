Художественным руководителем фестиваля выступает приглашенный солист Большого и Мариинского театров, лауреат премии "Грэмми" Николай Диденко

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Финальный гала-концерт ХХ Детского музыкального фестиваля "Белый пароход" пройдет 7 сентября на Исторической сцене Большого театра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Большого театра.

"7 сентября на Исторической сцене состоится гала-концерт ХХ Детского музыкального фестиваля "Белый пароход". За дирижерским пультом Симфонического оркестра Большого театра - маэстро Валерий Гергиев", - говорится в сообщении.

В программе заявлены шедевры классической музыки, народные песни и музыка из фильмов и мультфильмов. Вместе с Симфоническим оркестром Большого театра выступят Венера Гимадиева, Любовь Петрова, Николай и Олег Диденко, Василий Ладюк, Игорь Морозов и Алексей Тихомиров. Участие также примут хор фестиваля, ансамбль "Творческое содружество музыкантов" под руководством Александра Покидченко и вокальная группа "Квартет-ПРО".

Художественным руководителем фестиваля выступает приглашенный солист Большого и Мариинского театров, лауреат премии "Грэмми" Николай Диденко. За 20 лет в проекте приняли участие более 10 тыс. детей из разных регионов России.