Мероприятие пройдет с 6 сентября по 2 декабря

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Десятый фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" пройдет в музыкальных театрах России и стран СНГ с 6 сентября по 2 декабря. В нем примут участие 20 регионов РФ, сообщил президент ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян на пресс-конференции в Музей С. С. Прокофьева.

"Неожиданно наше дитя стало расти и уже к пятому фестивалю программа достигла нескольких месяцев. И вот уже нынешний фестиваль мы открываем завтра, 6 сентября, а завершается он аж 2 декабря. В нем примут участие 20 регионов и 10 московских театров. Мы прекрасно понимаем, что музыкальный театр - это, в первую очередь, театр композиторов. И, конечно, имя каждого композитора для нас абсолютная святыня", - рассказал Исаакян.

В рамках проекта покажут более 40 спектаклей из более чем 20 российских музыкальных театров. В проекте поучаствуют театры из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Республики Коми, Чувашии, а также театры Узбекистана и Белоруссии. По словам организаторов, фестиваль даст театрам возможность приехать в столицу со своими лучшими спектаклями. Также программа включает в себя конференции, круглые столы и вручение Всероссийской премии "Легенда".

Заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев отметил, что фестиваль очень важен, а сама идея его проведения - "блестящая". "У нас в стране 87 музыкальных театров, театров оперы и балета. Это важнейшая институция и доказывающая величие культуры нашей громадной, великой, потрясающей Родины. И, безусловно, надо оказывать поддержку и таким системным мероприятиям, и фестивалям, которые объединяют многообразие нашей страны. И мы поддержали, чем могли, и каждый год стараемся эту поддержку наращивать", - сказал он.

Премьеры

9 сентября на сцене Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова в рамках фестиваля состоится премьера оперы "Петр Первый" Челябинского театра оперы и балета. Работа Михаила Богданова в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова рассказывает о трех важнейших событиях в жизни монарха - поражении под Нарвой и победах под Полтавой и у мыса Гангут. 10 сентября на той же сцене состоится московская премьера героической оперы "Белгородский полк. Засечная черта" Петра Тарицкого. В ее основе либретто историка Виктора Овчинникова, сюжет повествует о Полтавской битве в 1709 году.

28 октября на сцене музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет премьера национальной оперы "Эреэхэн". Постановку осуществил Бурятский театр оперы и балета, автор музыки - Баир Дондоков. В основу ее сюжета легла пьеса "Ехэ Удаган Абжаа" бурятского писателя Базара Барадина, повествующая о приеме царем Петром Первым в Москве в 1703 году представителей бурятских родов.

3 сентября на сцене РАМТа впервые представят постановку театра имени Наталии Сац - единственную оперу по драматургии Чехова "Три сестры" композитора Александра Чайковского. Режисером выступил Георгий Исаакян, а музыкальным руководителем - Ярослав Ткаленко.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.