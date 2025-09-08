Выставка будет работать для посетителей до 1 февраля 2026 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Открытие выставки "Андрей Петров. Не только кино" прошло в Музее П. И. Чайковского в Москве, передает корреспондент ТАСС. Она приурочена к 95-летию композитора.

"Сегодня этой выставкой мы открываем свой концертно-выставочный сезон в Музее музыки. Музей музыки в партнерстве с фондом сохранения наследия и развития творческого Андрея Петрова, с союзом композиторов России и государственным центральным музеем кино при поддержке Министерства культуры России представляет выставку, посвященную 95-летию Андрея Павловича Петрова, выдающегося композитора, более 40 лет возглавлявшего союз композиторов Санкт-Петербурга. Он является автором огромного количества камерных инструментальных произведений, вокальных циклов, музыки к спектаклям и более 100 кинофильмам", - рассказал директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

На выставке воссоздан рабочий кабинет композитора с его личными вещами, среди которых награды, лампа и письменный прибор. В список экспонатов вошли ранние рукописи Петрова, нотные издания, фотографии, документы, программы, аудио- и видеозаписи спектаклей, плакаты и эскизы декораций.

Выставка будет работать для посетителей до 1 февраля 2026 года. По словам организаторов, цель выставки - показать многогранность творчества композитора.

Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года. Автор музыки более чем к ста кинофильмам, в том числе "Внимание, черепаха!", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля". Он также создавал балеты, оперы, мюзиклы, оркестровые и камерные сочинения, вокальные циклы и произведения для эстрадного оркестра. Композитор Дмитрий Шостакович называл его обладателем "яркой композиторской индивидуальности" и отмечал его плодотворную работу в разных жанрах.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Музыки.