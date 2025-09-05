Представление пройдет в канун годовщины начала блокадного периода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Театр юных зрителей имени Александра Брянцева покажет первую премьеру 104-го сезона - спектакль "Ангелы над городом" о памяти ленинградской блокады. Показ пройдет в канун годовщины начала блокадной эпопеи.

Эта работа - режиссерский дебют в театре заслуженного артиста России Бориса Ивушина, представившего спектакль на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"У писателя Андрея Логинова есть книга "У каждого свой Петербург". Истории там не говорят о войне конкретно, они говорят о людях, об их судьбах. Я с удовольствием написал инсценировку по этим историям. Какие-то сцены происходят до войны, какие-то в начале блокады и в наше время. Здесь судьбы переплетаются именно из-за сложной судьбы города, и люди через десятки лет могут понять, что они являются друг другу не чужими", - рассказал Ивушин.

Еще одним важным мотивом в работе над спектаклем была для него история его семьи. "Мой отец - ветеран войны, мама - блокадница. Родилась она 9 сентября. Поэтому я с детства помнил, что блокада в Ленинграде началась 8-го. И внутренне я этот спектакль посвящаю своим родителям", - сказал режиссер.

Ивушин с 1992 года служит в труппе ТЮЗа и за это время сыграл более 40 ролей. Его многолетний опыт и тонкое прочтение материала воплотились в авторскую инсценировку, создавая живую связь между прошлым и настоящим. На премьере на сцену выйдут заслуженная артистка России Наталья Боровкова, Алексей Титков, Василина Стрельникова, Глеб Борисов и Анна Потакова. Образ спектакля, как своеобразное путешествие во времени, создала сценограф и художник по костюмам Жанна Усачева.