Фестиваль пройдет 6 и 7 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. История крепости Орешек оживет в реконструкторских баталиях и квестах 6 и 7 сентября на традиционном фестивале от Государственного музея истории Санкт-Петербурга "День крепости Орешек". Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Гостей фестиваля ожидают реконструкции штурма крепости XVI века и героической обороны XVII века, а также ожесточенной баталии XVIII века — знаменитой виктории под стенами Нотебурга в 1702 году. <…> Событиям героической обороны крепости Орешек в годы Великой Отечественной войны будет посвящена командная игра (квест) "Героический гарнизон", - говорится в сообщении.

Реконструкции сражений пройдут с участием заранее обученных воинским навыкам зрителей, среди которых объявят рекрутский набор. Также гостей ожидают выступления музыкальных и творческих коллективов, многочисленные мастер-классы традиционных ремесел, народные забавы и активные игры. Весь день на территории крепости будет работать ярмарка народных промыслов.

Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов. Во время Великой Отечественной войны защитники крепости обороняли Дорогу жизни. Крепость серьезно пострадала в войну, многие памятники Орешка превратились в руины и до сих пор не восстановлены.

С 1965 года крепость Орешек входит в комплекс Музея истории Санкт-Петербурга. В наши дни на Ореховом острове можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX - начала ХХ века, когда за Орешком закрепилась мрачная слава "русской Бастилии" - в двух из них открыты исторические экспозиции. Об истории обороны Орешка в 1941-1943 годы рассказывает мемориальный комплекс, в который включено разрушенное в годы войны и законсервированное здание Иоанновского собора.

Орешек посещают порядка 100 тыс. человек в год.