ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд Росконгресс и Российский фонд культуры на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

Церемония подписания состоялась в рамках делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ. Гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина и директор фонда Росконгресс Александр Стуглев заключили "соглашение о сотрудничестве в организации, продвижении и проведении культурных мероприятий".

Участие в деловом завтраке, в частности, принимают народный артист РСФСР кинорежиссер, основатель студии "ТриТэ" Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.