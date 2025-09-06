Официальный представитель МИД России отметила, что на Западе присутствует нарратив о том, что культура - это "мягкая сила"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. России необходимо двигаться "сложным путем" для сохранения своей культуры и традиций в противовес подходам Запада, который превращает культуру в "мягкую силу" и инструмент влияния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Она отметила, что на Западе присутствует нарратив о том, что культура - это "мягкая сила", инструмент влияния. "Я везде это вычеркиваю, я везде пытаюсь это исправить во всех выступлениях, во всех тезисах, которые приходят. Я всем рекомендую этого не делать и не говорить этим набором странных фраз", - сказала Захарова на деловом завтраке "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения".

"Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, - это путь в никуда", - добавила официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что путь продолжения традиций, несмотря на трудности, в том числе традиций кинематографа и традиций в других сферах нашей жизни, - "это очень сложный путь, это путь к сопротивлению".

"Но именно это сопротивление нас и сделает сильными, и сделает так, чтобы нашу культуру нельзя было даже думать отменять и чтобы это формировало наш иммунитет во всех смыслах слова, чтобы эта культура была не ахиллесовой пятой, как на Западе, "дунь-плюнь-развалилась", или пришли другие люди, поменяют нескольких персонажей, и вся культура превратилась в диаметрально противоположный, как они опять же говорят, нарратив. Это наш путь, сложный путь, но путь продолжения культуры, а не ставка на "мягкую силу", - заключила она.

