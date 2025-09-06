XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 11-13 сентября

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация министерства культуры КНДР во главе с министром Сын Чон Гю отправилась в Россию с визитом для участия в международном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 11-13 сентября. Делегация отправилась из Пхеньяна 5 сентября.

В июне в столице КНДР министр культуры России Ольга Любимова и ее коллега Сын Чон Гю провели встречу, в ходе которой подписали план сотрудничества между ведомствами на 2025-2027 годы.

Двусторонние обмены между РФ и КНДР заметно активизировались со второй половины 2023 года, когда лидер народной республики Ким Чен Ын посетил Россию. В июне 2024 года во время визита президента РФ в Пхеньян было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.