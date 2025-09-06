При этом режиссер выразил надежду, что имеет право "к этому относиться с точки зрения профессионала"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков вновь раскритиковал фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, получивший "Оскар". Михалков выступил в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

В апреле 2025 года Никита Михалков уже говорил, что считает картина "слабой", однако добавлял, что снимавшийся в этом фильме Юра Борисов - "очень хороший актер" и, возможно, все же когда-нибудь получит "Оскар".

Рассуждая в рамках ВЭФ про фильм "Анора", который "выстрелил" на Каннском фестивале и на "Оскаре", Михалков сказал, что он "является очень средним по художественной линии". Не оценивая содержание ленты, режиссер вновь отметил, что это "кино слабое". При этом режиссер выразил надежду, что имеет право "к этому относиться с точки зрения профессионала".

Премьера "Аноры" состоялась в 2024 году на Каннском фестивале. На 97-й церемонии вручения премии "Оскар", состоявшейся 2 марта 2025 года, "Анора" получила пять наград в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий" (Бейкер), "Лучший монтаж".

