ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) ежегодно получает около 10-11 тыс. заявок на участие в конкурсах, в 2026 году традиционно состоятся два конкурса, общий фонд каждого будет составлять 5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

"Сейчас мы проводим по два конкурса в год, каждый - по 5 млрд рублей. Критерии не меняются, у нас их десять. Почему они не меняются? Потому что они направлены на то, чтобы человек смог донести до эксперта все обстоятельства своего проекта, своего замысла, своей команды, рассказать, кто будет поддерживать, как он будет распределять средства. А уже потом эксперт оценивает эту информацию. У нас за последнее время изменился только один критерий, который связан с тематическими направлениями - количество тематических направлений выросло с 9 до 12. И, конечно, с 14 конкурса сами эти направления изменились - все они основаны на нарративах, связанных с указом президента о традиционных духовно-нравственных ценностях", - сказал он. Так, обратил внимание Карманов, в форме заявки появились 17 ценностей, которые необходимо отметить человеку во время заполнения заявки. Самый популярный критерий - историческая память и преемственность поколений.

"В каждую волну подается около 10-11 тыс. заявок. Это количество практически не меняется, мы его не регулируем. Но то, что заявки поступают именно в таком объеме ежегодно, как мне кажется, говорит о том, что люди доверяют фонду. При этом мы поддерживаем каждый десятый заявленный проект. И есть проекты, которые побеждают с 12, 13, 14 попытки. То есть люди доверяют фонду и понимают, что к победе ведет качество. Благодаря этому, к счастью, мы поддерживаем самые сильные проекты", - обратил внимание гендир ПФКИ.

Он также назвал самый сложный критерий в заявке на грант фонда - это уникальность. "Порядка 40% ошибок из-за неумений доказать уникальность проекта, рассказать о нем, донести информацию до эксперта или из-за отсутствия уникальности, такое тоже бывает. Нам нужны идеи, замыслы, которых еще не было. Фонд в принципе создан для запуска именно таких проектов. Поэтому на этот критерий надо обращать большее внимание", - добавил он.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.