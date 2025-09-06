Худрук фестиваля Георгий Исаакян отметил, что у фестиваля нет отборочного комитета, а программа складывается из спектаклей, которые предлагают театры-участники

6 сентября. /ТАСС/. Спектакль-концерт "Легар-гала" Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии прошел на сцене театра "Новой оперы" имени Колобова в Москве, передает корреспондент ТАСС. Концерт открыл десятый юбилейный фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку".

"Я считаю, что это блестящее открытие. Классической оперетты не так много, а хорошие классические оперетты в сегодняшних театрах вообще можно на пальцах одной руки посчитать. Мне кажется, это такой высокий образец этого замечательного искусства", - рассказал худрук фестиваля Георгий Исаакян в беседе с ТАСС.

Худрук отметил, что у фестиваля нет отборочного комитета, а программа складывается из спектаклей, которые предлагают театры-участники. По его словам, он увидел этот спектакль в прошлом году и "очень просил" руководство Санкт-Петербургского театра чтобы именно эта работа была в афише фестиваля.

Концертная программа "Легар-гала" появилась в репертуаре театра в 2020 году и была приурочена к 150-летию со дня рождения австро-венгерского композитора Франца Легара. На сцене "Новой оперы" зрителям показали арии и фрагменты из оперетт "Божественный супруг", "Паганини", "Ева", "Фридерика", "Страна улыбок", "Танец стрекоз", "Веселая вдова", и другие.

Режиссером и балетмейстером выступил Владимир Романовский, музыкальным руководителем и дирижером - Андрей Алексеев. В концерте также приняли участие лауреат международных конкурсов Кирилл Золочевский, заслуженная артиста РФ Валентина Кособуцкая и другие.

О фестивале

Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" проходит в музыкальных театрах России и странах СНГ с 6 сентября по 2 декабря, он объединяет спектакли более 20 музыкальных театров. За три месяца на сценах всех музыкальных театров Москвы будут показаны свыше 40 спектаклей, среди которых постановки музыкальных театров Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Республики Коми, Чувашии, а также Театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и Национального Большого театра оперы и балета Белоруссии. В Москву привезут свои последние работы музыкальные театры Белгорода, Самары, Иркутска, Нижнего Новгорода, Рязани.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.